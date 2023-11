استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمخيم الشاطئ بغزة

وأفادت وكالة أنباء"وفا" الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت محيط مدرسة"أبو عاصي" التابعة للأونورا التي تضم آلاف النازحين بعدة صواريخ، ما أدى إلى استشهاد خمسة وإصابة آخرين بجروح مختلفة. وارتكب الاحتلال الثلاثاء الماضي، مجزرة بشعة في مخيم جباليا، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

كما استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي جديد استهدف مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا أمس الأربعاء. وذكرت وكالة أنباء"وفا"، أن الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بعدة صواريخ، تُقدّر بالعشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، مؤكدة أن هناك مخاوف من زيادة أعداد الشهداء، كون المخيم يكتظ بمئات النازحين.

