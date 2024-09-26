استشهاد نقيب أمن في تبادل إطلاق نار مع عنصر إجرامي

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقيالبرهان: سندعم أي مبادرة توقف الحرب إذا أنهت «احتلال» قوات الدعم السريعالشناوي: مواجهة الزمالك صعبة.. والسوبر الإفريقي مختلف عن نهائي القرننشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 12:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 12:57 ص
وقالت الداخلية في بيان لها، إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، يوم الخميس، تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه والحكم عليه في العديد من القضايا الجنائية. وأضافت أنه حال محاولة استيقاف السيارة، بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد الضابط ومصرع العنصر الإجرامي، وعُثر بحوزته على بندقية آلية وسبع خزائن وعدد كبير من الطلقات.بقيمة 150 ألف جنيه.. ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بمطار القاهرة
استشهاد أمن إجرام مطار القاهرة تهريب
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