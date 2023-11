استشهاد طفل في سلسلة غارات للاحتلال على أحياء غزة

انخفاض أسعار السلع.. مفاجأة اقتصادية للمصريين بعد حرب غزة وحملات المقاطعة كما يواصل طيران الاحتلال الحربي قصفه بالتزامن مع القصف المدفعي، على منطقة تل الهوا جنوب غزة، وتحديدا في محيط مستشفى القدس.

ALBAWABANEWS: استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزةاستشهد 16 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء ، خلال سلسة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

MOBTADA: القاهرة الإخبارية: أكثر من 10 شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزةأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 10 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة، حسبما نقلت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل.

ELBALADOFFICIAL: 42 فردًا في يوم| أسرة فلسطينية تستيقظ على كارثة بسبب الغارات الإسرائيليةفي يوم واحد استشهد 42 فردا من أسرة فلسطينية ذات أصول أمريكية في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشاهد لن يصدقها عقل أو يتقبلها قلب.

MOBTADA: القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن قصفا عنيفا في مختلف أنحاء قطاع غزةشنت طائرات ومدافع جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفًا على عدة مناطق في قطاع غزة خلال الليل، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

SHOROUK_NEWS: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزةشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة اليوم، على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت في المنطقة الشمالية الغربية.

YOUM7: استشهاد 95 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة خلال الليلجدد الطيران الإسرائيلي قصفه المكثف صباح الخميس، على محيط مستشفى القدس، ومنطقة دوار أبو مازن، وأبراج تل الهوى، في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.

