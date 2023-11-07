عملية استخراج بدل فاقد رخصة القيادة للمواطنين ، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص. وفي السطور التالية ترصد"بوابة أخبار اليوم" المعايير والتعليمات التي يجب على مالكي السيارات اتباعها لاستخراج بدل فاقد رخصة السيارة:1 - تعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً، ويقوم مقدم المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة ​المختص.​4 - وجود شهادة براءة ذمة"شهادة المخالفات" سارية.

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