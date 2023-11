استاذ علوم سياسية: عبور حاملى مزدوجى الجنسية من معبر رفح نجاح للجهود مصر

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: القيادة السياسية المصرية أول الداعمين للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بالأفعال والتحركات الحقيقية على كافة الأصعدة رغم التعنت الإسرائيلي والصمت الدولي المساند للاحتلال، إلا أن مصر وبفضل جهود الرئيس السيسي تمكنت من إلزام الجانب الإسرائيلي من فتح المعبر لنقل المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين بل و زيادة العدد اليومى لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المخصصة لقطاع "غزة"، تخفيفاً من الأزمة الشديدة التي يشهدها ويعيشها اهلنا فى قطاع غزة...

