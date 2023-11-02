استاذ علوم سياسية: عبور مزدوجى الجنسية من معبر رفح نجاح للجهود مصر

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: القيادة السياسية المصرية أول الداعمين للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بالأفعال والتحركات الحقيقية على كافة الأصعدة رغم التعنت الإسرائيلي والصمت الدولي المساند للاحتلال، إلا أن مصر وبفضل جهود الرئيس السيسي تمكنت من إلزام الجانب الإسرائيلي من فتح المعبر لنقل المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين بل و زيادة العدد اليومى لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المخصصة لقطاع "غزة"، تخفيفاً من الأزمة الشديدة التي يشهدها ويعيشها اهلنا فى قطاع غزة...

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YOUM7: استاذ علوم سياسية: عبور حاملى مزدوجى الجنسية من معبر رفح نجاح للجهود مصرقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن فتح معبر رفح لعبور المجموعة الأولي من حاملي الجنسية المزدوجة من معبر رفح بالتزامن مع دخول 40 شاحنة مساعدات.

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AKHBARELYOM: الجيش الإسرائيلي: ما يزيد عن 500 شخص يفترض أن يغادروا غزة عبر معبر رفحصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجاري، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسية من المفترض أن يغادروا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

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YOUM7: حزب إرادة جيل: عبور مزدوجى الجنسية من معبر رفح انتصار جديد لمصروصف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بدء إجراءات عبور مزدوجي الجنسية.

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AKHBARELYOM: نتنياهو يعترف: الخسائر مؤلمة!!بينما كان معبر رفح يستقبل الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين ضحايا العدوان الإسرائيلى الهمجهى على غزة، ويدفع بعشرات الشاحنات من المساعدات المصرية والدولية لأبناء غزة، ويمر منه المئات من مزدوجى الجنسية إلى الخارج..

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YOUM7: إكسترا نيوز: وصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفحأفاد مراسل قناة اكسترا نيوز، بوصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية المتواجدين فى غزة إلى الجانب المصرى من معبر رفح.

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YOUM7: الصور الأولى لوصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية للجانب المصرى من معبر رفحبثت القاهرة الإخبارية، صورا لوصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية إلى الجانب المصرى لمعبر رفح.

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