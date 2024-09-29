ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى 70 شهيدا و80 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مناطق في جنوب وشرق لبنان ، اليوم الأحد، إلى 70 شهيدا و80 جريحا، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة ال لبنان ية، عبر سلسلة بيانات، باستشهاد 45 شخصا وإصابة 76 في غارات إسرائيلية على قرى بصيدا وبعلبك .

وأفادت في وقت لاحق بأن حدة القصف الإسرائيلي تصاعدت، ما رفع عدد الضحايا إلى 70 شهيدا و80 جريحا، في حصيلة غير نهائية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنه لأول مرة منذ الثامن من اكتوبر الماضي شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة"جب جنين" بالبقاع الغربي ؛ ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح 4 آخرين.

كما أفادت باستشهاد عائلة من 17 شخصا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زبود في البقاع الشمالي، فضلا عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.وقال مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، عبر بيان، إن"غارات الاحتلال الإسرائيلي على قضاء بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين بجروح". وفي صيدا ، استشهد 24 شخصا وأُصيب 29 آخرين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني في منطقة عين الدلب، حسب المركز.

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