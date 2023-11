ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي إلى رقم صادم

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 73٪ من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين، مما يؤكد على الأثر الكبير لهذا العنف على الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع الفلسطيني. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأربعاء عن تصاعد الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة نتيجة الاستمرار في العدوان والحصار، وأشارت الوزارة إلى أن مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل بسبب القصف ونفاد الوقود، وهو المستشفى الوحيد في القطاع المخصص لعلاج مرضى السرطان. وتعرض مستشفى الشفاء الطبي أيضًا لتهديد كبير بالتوقف عن العمل خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة إلى أن الأطباء ما زالوا يضطرون إلى إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بما في ذلك المرضى الذين أصيبوا جراء القصف والنساء اللواتي يخضعن لعمليات قيصرية، كما تعرضت المرافق الصحية لقصف مكثف خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن تدمير عيادة للرعاية الصحية الأولية وأضرار في مستشفيين.

ومنذ السابع من أكتوبر الجاري، تم منع مرضى غزة من مغادرة القطاع للعلاج في مستشفيات القدس وأراضي 1948، بما في ذلك حوالي 2000 مريض مصاب بمرض السرطان.دراسة: أنواع من بكتيريا الأمعاء تزيد من خطر الإصابة بـ مرض خطير

