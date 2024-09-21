ارتفاع ضحايا قصف إسرائيل على الضاحية الجنوبية بلبنان إلى 19 شهيدا

الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. ارتفاع ضحايا قصف إسرائيل على الضاحية الجنوبية بلبنان لـ19 شهيدا.. شهداء فلسطينيين بغارات للاحتلال وسط غزة.. حريق هائل يمتد لمواد متفجرة جنوبي روسيا جراء سقوط حطام مسيرتينحرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يعرض "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة .

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوروجيا، إيفان فيدوروف، إن القوات الروسية هاجمت المنطقة بـ322 قذيفة، خلال الساعات الـ24 الماضية.اندلع حريق هائل امتد إلى مواد متفجرة في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا جراء سقوط حطام مسيرتين أوكرانيتيين في منطقة تيخوريتسك.بدأ الناخبون في سريلانكا اليوم /السبت/ التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية منذ أن مرت البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق.

إسرائيل، لبنان، ضحايا، قصف، حزب الله

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