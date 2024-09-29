ارتفع سعر الذهب المحلي هذا الأسبوع مدعوما بالطلب العالمي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ارتفع سعر ال ذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بعد أن وجد الدعم من الأداء الاستثنائي لل ذهب ال عالمي الذي سجل مستويات تاريخية، ليكون ارتباط السعر المحلي بالسعر ال عالمي هو المحرك الرئيسي لأسعار ال ذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 1.4% بمقدار 50 جنيها، حيث أغلق عند المستوى 3590 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3540 جنيه للجرام، وقد سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 3620 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون. المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر كان ارتباطه بسعر الذهب العالمي الذي حقق ارتفاعات استثنائية خلال الأسبوع الماضي وسجل عدد من المستويات التاريخية لأول مرة، وهو ما دعم ارتفاع سعر الذهب المحلي.

والفترة الأخيرة تشهد تراجع في الطلب المحلي على الذهب، خاصة خلال فترة بداية الموسم الدراسي والذي شهد لجوء بعض المستهلكين إلى عمليات البيع العكسية للذهب بهدف توفير السيولة النقدية. من جانب آخر نلاحظ أن الطلب على شراء المشغولات الذهبية قد تزايد على حساب الطلب على السبائك، وهو الأمر الذي يعكس تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة خلال الفترة الأخيرة التي تميزت باستقرار سعر الصرف.

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