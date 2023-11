ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

25% ليصل إلى مستوى 9646 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4335 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 6497 نقطة.

AKHBARELYOM: ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاءارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.

YOUM7: ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاءاستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

YOUM7: مبيعات أجنبية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملاتقادت مبيعات المؤسسات الأجنبية، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه.

YOUM7: هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.8% بجلسة الثلاثاء بضغوط مبيعات أجنبيةأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

MOBTADA: بشكل متواصل.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليومواصلت مؤشرات البورصة المصرية، قفزاتها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

MOBTADA: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بداية التعاملاتشهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا لجميع مؤشراتها بداية تعاملات اليوم، الأربعاء.

