ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 132 منذ حرب غزة

وأوضحت أن حصيلة إجمالي الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 340 شهيدا، بينهم 132 منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي. في هذه الأثناء، أعلنت هيئة الأسرى في منظمة التحرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 65 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية اليوم، ومنذ السابع من الشهر الماضي سجل نحو 1900 حالة اعتقال.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربيةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 123 شخصا.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي إلى رقم صادمأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأربعاء ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى التي أسفر عنها العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: اعتقال 1700 فلسطيني في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبرأفادت هيئات الأسرى الفلسطينية بارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين من مختلف أرجاء الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى أكثر 1740 شخصا.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: الاتحاد الأوروبي يصف الوضع في الضفة الغربية بـ«إرهاب المستوطنين» ضد الفلسطينيينأدان الاتحاد الأوروبي، الاربعاء ، الهجمات المتزايدة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأحداث المستمرة في قطاع غزة، حيث وصف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: الصحة الفلسطينية: 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح إثر القصف الإسرائيلىارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: خلاف في إسرائيل بشأن تحويل أموال الضرائب للفلسطينيينتحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕