ارتفاع عدد الشهداء في فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 12 مجزرة جماعية خلال 24 ساعة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 21 ألف شهيد.





youm7 » / 🏆 7. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

تحقيق استقصائي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيينتحقيق استقصائي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وتوثيق شهادات رسمية وصور حصرية للجريمة

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

جرائم فوق الخيال.. تأكيدا لتحقيق 'اليوم السابع' حول نزع الاحتلال جلود الفلسطينيين.. إسرائيل تنهش جثامين 80 شهيدا لسرقة أعضائهم.. أطباء: الاستفادة تبدأ من القرنية حتى الكبد.. والأعضاء تظل حية 8 ساعات بعد الوفاةسلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى لا تنتهى، حيث أعلن اليوم المكتب الاعلامى الحكومى بغزة إدانته الكاملة، لما بدر من قوات جيش الاحتلال بانتهاك حرمة 80 جثمانا من الشهداء الفلسطينيين.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

الاحتلال الإسرائيلى يجرد فلسطينيين من ملابسهم فى ملعب كرة بغزة.. صورجرد جيش الاحتلال الإسرائيلى عدد من المواطنيين الفلسطينيين من ملابسهم، بينهم أطفال وشيوخ، وجمعتهم فى ملعب بقطاع غزة، جاء ذلك فى مقاطع مصورة نشرها..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

إشادات فلسطينية بتحقيق اليوم السابع حول سرقة الاحتلال الإسرائيلى أعضاء جثامين الشهداء فى غزةالشعبية لتحرير فلسطين: جرئ ويكشف انتهاكات تل أبيب.. فتح: يظهر جرائم الحرب

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

إسرائيل تقتل الطفولة.. قوات الاحتلال تقتحم وتحاصر 'رياض الأطفال' في غزة.. وتمنع الماء والدواء والغذاء عن 80% من أطفال القطاع.. وتدك المباني بأكثر من ألفي رطل من القنابل 'الغبية'..والقصف هو الأضخم منذ حرب فيتنامتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حربها على القطاع لليوم الـ89 على التوالي، برا وبحرا وجوا، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

المذبحة مستمرة.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين بغزة.. استشهاد عشرات المواطنين فى قصف جوى ومدفعى عنيف على القطاع.. واتهامات للاحتلال بسرقة أعضاء بشرية من جثامين الشهداء الفلسطينيينيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى مجازره وإبادته الجماعية لأبناء الشعب الفلسطينى لليوم الـ 82 على التوالى، ما أدى لارتقاء عشرات الفلسطينيين وإصابة عدد آخر فى القصف العنيف..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »