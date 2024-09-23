ارتفع اليورو إلى مستويات قياسية جديدة في مقابل الجنيه المصري والדולار

كما ارتفع اليورو إلى 1.1160 دولار، وزاد 0.8 بالمئة خلال الأسبوع، ويقترب من ذروة سجلها في أغسطس عند 1.1201 دولار. واستقر الدولار عند 142.45 ين، مبتعدًَا عن المستوى المرتفع الذي سجله خلال الليل عند 143.95، مع إبقاء بنك اليابان على هدف سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25 بالمئة كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في اليابان الجمعة ارتفاع ال تضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة في أغسطس آب، في حين بلغ ال تضخم الكلي ثلاثة بالمئة.

وتتوقع الأسواق بنسبة 40 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة 2.85 بالمئة بحلول نهاية عام 2025. وعززت توقعات التيسير النقدي الآمال في استمرار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأدت إلى ارتفاع كبير في الأصول التي تنطوي على مخاطر، كما استفادت العملات المرتبطة بالنمو العالمي وأسعار السلع الأولية، إذ تجاوز الدولار الأسترالي 0.6800 دولار أمريكي.

اليورو الدولار جنيه مصري تضخم سعر الفائدة

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