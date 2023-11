ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

وجاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، فجر الخميس، في حساب الوزارة على منصة"فيس بوك"، مشيرًا إلى سقوط"1000 شهيد وجريح ومفقود في مجزرتي جباليا". وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس اليوم إن 195 فلسطينيًا على الأقل قتلوا على مدار يومين في جباليا، فيما لا يزال هناك 120 مفقودا تحت الأنقاض، وأضافت في بيان أن 777 شخصًا على الأقل أصيبوا.

ومساء أمس الأربعاء، نفذت المقاتلات الإسرائيلية غارة جديدة على مخيم جباليا، خلفت دمارًا واسعًا طال عشرات المنازل.

