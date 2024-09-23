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ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 9 إلى 11 قرشًا يوم الاثنين

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ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية بنحو 9 إلى 11 قرشًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بسعر بداية اليوم. وحققت معظم البنوك المصرية ارتفاعًا في سعر الدولار، بما في ذلك بنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد.

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كما ارتفع سعر العملة الأمريكية بنحو 10 قروش فى كل من البنك التجارى الدولى، والمصرف المتحد، ليصل إلى 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع، مقابل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. كما ارتفع الدولار في بنك كريدي أجريكول بنحو 9 قروش ليسجل 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع، مقابل 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر صرف، دولار، الجنيه المصري، البنوك، تعاملات الي

 

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