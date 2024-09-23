ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 9 إلى 11 قرشًا يوم الاثنين

الصحة: وفاة 5 حالات من المناطق التي ظهرت بها أعراض النزلات المعوية بأسوان.. ولم يثبت ارتباط الوفاة بالمرضعلماء يحذرون من عدوى قاتلة قد تسبب جائحة جديدةنشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 2:37 م | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 2:37 م

كما ارتفع سعر العملة الأمريكية بنحو 10 قروش فى كل من البنك التجارى الدولى، والمصرف المتحد، ليصل إلى 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع، مقابل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. كما ارتفع الدولار في بنك كريدي أجريكول بنحو 9 قروش ليسجل 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع، مقابل 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

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