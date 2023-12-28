ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 15% في 2023

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 بلغت نحو 4.7 مليار دولار، محققةً نسبة نمو قدرها 15% وقيمة نمو 628 مليون دولار مقارنةً بصادرات الفترة نفسها من عام 2022، والتي كانت بلغت نحو 4.1 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة





ElwatanNews » / 🏆 23. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

مفاجأة سارة..الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تسجل رقما خياليا داخل البنك المركزيكشف البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية، لمستوى 1.565 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023..للمزيد

مصدر: ElBaladOfficial - 🏆 11. / 59 اقرأ أكثر »

مخاوف أوروبية من التضخم وارتفاع الأسعار فى الكريسماس مع الإقبال على شراء الهدايا.. زيادة فى أسعار الغذاء بالاتحاد الأوروبى 6.6%.. إسبانيا تتصدر القائمة 10%.. وعشاء ليلة الميلاد يكلف الإيطاليين 2.9 مليار يوروتستعد أوروبا للاحتفال بالكريسماس وسط مخاوف كبيرة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث ترتفع الأسعار فى الاتحاد الأوروبى بنحو 6.6%.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

التعليم العالي: التحاق أكثر من 26 ألف طالب وافد بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2023/2024التعليم العالي التحاق أكثر من 26 ألف طالب وافد بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2023 2024 | مصراوى

مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »

وقت رد الجميل.. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية| ماذا قدمت الدولة للمصريين بالخارج؟وقت رد الجميل.. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية| ماذا قدمت الدولة للمصريين بالخارج؟.. عاجل الانتخابات_الرئاسية_المصرية الانتخابات_الرئاسية_2024 صدى_البلد البلد

مصدر: ElBaladOfficial - 🏆 11. / 59 اقرأ أكثر »

محطات مهمة فى عُمر الحوار الوطنى.. 23 اجتماعا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء للانتهاء من الإجراءات التأسيسية.. استبعاد كل من تلوثت يداه بدماء المصريين.. وانتصار مهم على محاولات 'التسييس'حالة من الزخم تسيطر على الحياة السياسية المصرية خلال عام 2023، وبلغت ذروتها مع الانتخابات الرئاسية المصرية التى انتهت بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى،

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

صناعة السفن والمراكب بالدقهلية بأعلى جودة.. الصنايعية تربوا فى البحر فأتقنوا المهنة منذ الصغر.. محترفون في صناعة أدوات الصيد.. ومدينة المطرية مركز إقليمى لإقامة السفن والثروة السمكية.. صوردائما تتمتع الصناعات المصرية بحرفية فائقة الجودة، حيث يتم تصنيعها بدقة وتفاني من أيدي المصنعين من الشعب المصري

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »