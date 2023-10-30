ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي بقطاع غزة لـ8306 شهيدًا

وقالت الوزارة في بيان مقتضب"ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 8306 بينهم 3457 طفلاً". وتواصل إسرائيل قصفها للقطاع كما أنها وسعت من نطاق عملياتها البرية داخله.

وأشار شهود عيان في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إلى إن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وحتى الآن فشل مجلس الأمن الدولي في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة انسانية لوقف العمليات العسكرية التي بدأت منذ 20 يوما.

ومنذ صباح يوم السبت 7 أكتوبر، شنت المقاومة الفلسطينية هجمات استهدفت الداخل الإسرائيلي، كما قصف المقاومة مستوطنات غلاف غزة بآلاف الصواريخ التي استهدفت مواقع عديدة في المستوطنات الإسرائيلية، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، والذي تم بشكل واسع ومكثف. headtopics.com

واعتبر بنيامين نتنياهو، في أول خطابٍ له بعد اندلاع المواجهات، أن ما حدث يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم قاسٍ غير مسبوق في إسرائيل، لتبدأ إسرائيل في قصف مكثف على القطاع

مراسلة 'القاهرة الإخبارية': تجدد القصف الإسرائيلى على أنحاء مختلفة بقطاع غزةأفادت مراسلة قناة 'القاهرة الإخبارية' فى خبر عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة بقطاع غزةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل لها، بتجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: نأسف على موقف الغرب الضعيف إزاء جرائم الاحتلالارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 7703 شهيدا اقرأ أكثر ⮕

جيش الأحتلال الإسرائيلي: قتل العشرات من نشطاء حماس خلال الليل في عمليات برية في غزةجيش الأحتلال، الجيش الإسرائيلي، جيش الأحتلال الإسرائيلي، حماس، نشطاء حماس، عملية برية، العمليات البرية في غزة، العمليات البرية، عمليات برية في غزة، غزة، إسرائيل، القصف البري علي غزة، القصف البري في غزة، اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تقصف غزة بينما يحذر الصليب الأحمر من معاناة 'لا تطاق'إسرائيل، القصف الإسرائيلي، غزة تحت القصف، إسرائيل تقصف غزة، الصليب الأحمر، معاناة أهالي غزة، معاناة أهالي فلسطين، العدو الإسرائيلي، اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة الى 7703 قتلىالمقالات والأخبار التي كتبها أو شارك في كتابتها: رولا السبعاوي اقرأ أكثر ⮕