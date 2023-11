ارتفاع مبيعات السيارات بأوروبا بنسبة 15.2% منذ يوليو 2022 وحتى يوليو 2023

وبدأ سوق السيارات الأوروبي يشهد نموا بشكل منذ أغسطس 2022 بعد أن تضرر بشدة من جائحة " كوفيد – 19 " والاضطرابات في سلاسل التوريد. وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية بنسبة 60.6 بالمئة لتصل إلى 115,971 وحدة، لكنها تخلفت عن السيارات العاملة بالديزل من حيث حصص السوقولأول مرة تستحوذ مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالكهرباء بشكل كامل علي 14,1 % من السوق في يونيو ، متقدمة على سيارات الديزل للمرة الأولىإستحوذت السيارات العاملة بالبنزين على الشريحة الأكبر من السوق بنسبة 35,8 %، تليها السيارات الهجينة بنسبة 25,6 %.

ويذكر أن شركات تصنيع السيارات تنتظر الموعد النهائي الذي حدده الإتحاد الأوروبي لحظر بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق اعتبارا من عام 2035.

