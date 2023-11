ارتفاع مبيعات علامة نيو الكهربائية في أكتوبر 2023

ومع ذلك، لا تزال الأرقام تبدو منخفضة للغاية بحيث لا تجعل الشركة مربحة، حيث تقدر خسائر NIO بحوالي 35000 دولار لكل سيارة. يبدو أن هناك حاجة إلى تحقيق اختراق حقيقي في المبيعات حتى تصبح شركة NIO مربحة.يتضمن حجم 16.074 وحدة في الشهر الماضي 11.086 سيارة كروس أوفر SUV (بزيادة 85 بالمائة على أساس سنوي) و4.988 سيارة سيدان (بزيادة 22 بالمائة على أساس سنوي). وقد شهدت كلا الفئتين نموا في الأشهر الأخيرة، وهو ما يعد علامة إيجابية. لا تقدم الشركة تفاصيل بين النماذج الفردية.

