ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة لـ17

وأضاف"مر علينا شهر تقريبًا والأهوال تتكشف أمام أعيننا.. حزن غامر لا يمكن احتواؤه أو استيعابه بالعقل أو القلب". وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في تغريدة على موقع (إكس) الليلة الماضية"خسارة جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك مع عناصر حماس في قطاع غزة قاسية ومؤلمة".الصحة الفلسطينية تعلن انهيار المنظومة الصحية في غزة بالكاملموجه حاره تضرب البلاد فهل فصل الصيف يعود مرة أخرى؟.. «الأرصاد» تجيب

