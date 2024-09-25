ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

، ارتفاع جديد في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيكون طفيفًا ومؤقتًا يومي الأحد والإثنين، ثم تعاود قيم الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى يوم الثلاثاء لتعود إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

قالت "غانم"، إن هناك تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية خلال فترات الليل والشعور ببعض البرودة الخفيفة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، ومنوهة بأن الأجواء معتدلة خاصة مع وجود نشاط رياح في فترات المساء تساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير وتقلل الشعور بنسب الرطوبة.وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن مرض الأنيميا.. تفاصيل

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