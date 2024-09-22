تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح ليظهر مدى تأثير حركة سعر الذهب العالمي على السعر المحلي، حيث يعد ارتباط السعرين مؤخراً هو المحرك الأول لسعر الذهب المحلي، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتراجع الطلب المحلي علي الذهب .

ارتباط سعر الذهب في مصر بالعالمي حالياً هو المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر، وذلك في ظل استقرار عوامل التسعير المحلية الأخرى وعلى رأسها سعر صرف الدولار الذي يتحرك بشكل تدريجي نحو الصعود ولكن دون تغيرات مفاجأة في الأسواق. ساعد هذا الخبر على تحقيق المزيد من الاطمئنان لدى الأسواق فيما يتعلق بإتاحة العملات الأجنبية وتوافر الدولار في البنوك، وهو الأمر الذي ينعكس على مزيد من الاستقرار في تحركات سعر الصرف.

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