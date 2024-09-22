تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح ليظهر مدى تأثير حركة سعر الذهب العالمي على السعر المحلي، حيث يعد ارتباط السعرين مؤخراً هو المحرك الأول لسعر الذهب المحلي، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتراجع الطلب المحلي علي الذهب .
ارتباط سعر الذهب في مصر بالعالمي حالياً هو المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر، وذلك في ظل استقرار عوامل التسعير المحلية الأخرى وعلى رأسها سعر صرف الدولار الذي يتحرك بشكل تدريجي نحو الصعود ولكن دون تغيرات مفاجأة في الأسواق. ساعد هذا الخبر على تحقيق المزيد من الاطمئنان لدى الأسواق فيما يتعلق بإتاحة العملات الأجنبية وتوافر الدولار في البنوك، وهو الأمر الذي ينعكس على مزيد من الاستقرار في تحركات سعر الصرف.
ذهب، مصر، سعر الذهب، أسعار عالمية، طلب
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تراجع الدولار في مصر يسحب الذهب لدوامة الهبوط.. انخفاض المعدن النفيس 0.6% رغم ارتفاع الطلب.. هبوط أونصة الذهب والدولار بالسوق المصرفي يدفعان 'الأصفر' لأقل مستوى خلال أسبوع.. وعيار 21 يعجز عن إدراك 3500 جنيهاانخفض سعر الذهب المحلي خلال تداولات الأسبوع الماضي متأثراً بالتراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى تراجع سعر الذهب العالمي ..
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
أسعار الذهب فى مصر.. تحركات ملحوظة خلال 24 ساعةارتفع سعر الذهب في مصر منذ جلسة الأمس مدعوم بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي واقترابها من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله، حيث تنتظر الأسواق صدور
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »