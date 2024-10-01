ارتفاع أسعار الأسهم المصرية خلال سبتمبر

، خلال جلسات شهر سبتمبر، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.7%، والعرب على 6.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 145.7 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 667.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.86.3% من قيمة التداول لل أسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7%، وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1.334 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 9.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 80.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.184 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.410 تريليون جنيه إلى 1.470 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 356.4 مليار جنيه إلى 378.7 مليار جنيه بنسبة نمو 6.3%.

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بورصة مصر أسهم مؤشر مالية نمو

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