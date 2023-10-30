ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 121

رئيس الوزراء الفلسطيني: الشعب في غزة يعاني من حرب إبادة تفوق الوصف كاتب صحفي: إسرائيل تقوم بإبادة جماعية لأهالي غزة بالتهجير القسري من أراضيهم من جانب آخر، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن"حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت إلى 8306 قتيلا، بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابا".

وأكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن"الاحتلال عمد إلى شلّ حركة سيارات الإسعاف، حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى"، مشدّدة على أن"الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدف 25 سيارة إسعاف".

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