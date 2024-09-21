ارتفاع درجات الحرارة في محافظة الشرقية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تشهد مراكز وقرى محافظة الشرقية ، منذ صباح اليوم السبت، الاستمرار في ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية خلال فترات الظهيرة على بعض المراكز والقرى، بينما تتراجع خلال فترات الليل.

وتعرضت مراكز ومدن محافظة الشرقية مطلع الأسبوع الماضي إلى موجة طقس حارة وارتفاع كبير في درجات الحرارة على معظم الأنحاء. وشهدت مصر خلال الأسبوع الماضي موجة حارة قوية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق. وتراوحت درجات الحرارة العظمى يوم الخميس الماضي ما بين 37 و40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مثل أسوان، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

الطقس درجة حرارة محافظة الشرقية موجة حارة

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