اختفاء مالك شركة 'Norta Global Ltd' بعد تفجيرات بيجر في لبنان

تابع أحدث ال أخبار عبر تطبيق ذكرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية أن النرويجي رينسون يوسي، مالك شركة" Norta Global Ltd " البلغارية المتورطة في توريد أجهزة"ال بيجر "، اختفى في اليوم الذي وقع فيه تفجيرها في لبنان .

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي"NHST" أبلغوا جهاز أمن الشرطة النرويجية في اليوم التالي عن اختفائه، فيما أعلنت شرطة مقاطعة أوسلو، الخميس، أنها بدأت تحقيقًا أوليًا بشأن اختفاء يوسي.

بيجر لبنان تفجيرات Norta Global Ltd اختفاء

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