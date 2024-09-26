احتفالية تخريج طلاب وطالبات بروناي من الكليات العربية والشرعية بجامعة الأزهر وتكريم معهد شبرا للقراءات

الخميس 26/سبتمبر/2024 - 05:39 مشهدت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب ب الأزهر ، اليوم الخميس، احتفالية تخريج طلاب وطالبات سلطنة بروناي دار السلام بالكليات العربية والشرعية بجامعة الأزهر ، إضافة إلى تكريم طلاب وطالبات معهد شبرا للقراءات.

وخلال الاحتفالية، أشادت مستشارة شيخ الأزهر، بهذه النماذج المتميزة من أبناء سلطنة بروناي، مؤكدًة أن الأزهر الشريف يفتخر بهم، ويعدهم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، مطالبةً إياهم بأن يكونوا خير سفراء للأزهر، يحملون رايته التي تؤكد على الوسطية والاعتدال وقبول الرأي والرأي الآخر، كما أعربت عن تقديرها للعلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين شعب بروناي والأزهر الشريف، لافتة إلى أن الأزهر يعتز دائمًا باستقبال أبناء سلطنة بروناي للدراسة في معاهده وجامعته العريقة.

كما عبرت الدكتورة نهلة الصعيدي عن فخرها الشديد بطلاب وطالبات معهد شبرا للقراءات، مشيدةً بجهودهم الدؤوبة وتفانيهم في دراسة علوم القراءات، مؤكدة أن الأزهر الشريف يعول عليهم في حمل أمانة تعليم القرآن الكريم ونشر علومه، مشيرة إلى أن التميز الذي أظهروه خلال فترة دراستهم يعكس عمق التزامهم بالقيم الأزهرية التي تقوم على الاعتدال والفهم الصحيح للدين، داعيةً إياهم أن يستمروا في خدمة المجتمع بنشر نور القرآن والسنة، وأن يسهموا في بناء جيل واعٍ بقيم دينه ومعتزٍ بهويته.

الأزهر بروناي تخريج تكريم القراءات

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