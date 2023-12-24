احتفال الكنائس الغربية بعيد الميلاد المجيد

المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة" بتلك الكلمات من الكتاب المقدس تحتفل الكنائس الغربية بولعل من أبرز الكنائس العربية التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية الإنجليكانية وكنيسة الروم الأرثوذكسوالسريان الأرثوذكس والموارنة





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