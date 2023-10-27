اجتياز المركزى لمتبقيات المبيدات تجديد الاعتماد السنوى من هيئة الاعتماد الوطنية 'إيجاك'

كتب- أحمد مسعد:أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية كيوكاب، تجديد الاعتماد السنوي للأيزو 17025/2017 من هيئة الاعتماد الوطنية إيجاك. وأكد أنه تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال الخبراء التابعين للإيجاك، حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل، وقد اجتاز المعمل تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز.

وفي السياق، قالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، إن المعمل حاصل على الاعتماد الدولي في الأيزو 17025/2017، كما أن المعمل حاصل على الاعتماد في مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمي اختبارات الكفاءة في مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية في الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) منذ عام 2013 توازيًا مع الاعتماد من هيئة الإعتماد الدولية FINAS بفنلندا منذ عام 1996.

'الزراعة' تكشف تفاصيل اجتياز المركزي لمتبقيات المبيدات تجديد الاعتماد السنوي من (إيجاك)قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر نجح في اجتياز الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) اقرأ أكثر ⮕

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: التحول الرقمي أحد ركائز تطوير النظام الصحىشاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في أولى الحملات التوعوية الموجهة للقطاع الخاص بمحافظة الأقصر والتي نظمتها شركة إي هيلث لتكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي اقرأ أكثر ⮕

القنوات الفضائية تستخدم الأقمار الصناعية بعد قطع الإنترنت عن قطاع غزةاضطر عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث في قطاع غزة إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها. اقرأ أكثر ⮕

ما المقصود بإحصاءات النوع الاجتماعى التى أصدرها جهاز الإحصاءأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار تقرير 'المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر'، والتي تعد جزءا من خطط مصر لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات اقرأ أكثر ⮕

قادة الصحة البريطانيين: وفاء سوناك بوعده بخفض قوائم الانتظار غير مرجححذر قادة الصحة البريطانيون من أنه 'من غير المرجح إلى حد كبير' أن يفي رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بوعده بخفض قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية اقرأ أكثر ⮕

جامعة عين شمس تتسلم شهادة الاعتماد الدولي لبرنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسةتسلمت جامعة عين شمس شهادة الاعتماد الدولي لبرنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسة Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT) وذلك خلال الاحتفال السنوي (AT Awards)الذى نظمته CIAT بلندن، المملكة المتحدة في 20 أكتوبر 2023 لتسليم جوائز التميز والاحتفاء بإنجازات المتخصصين في مجال... اقرأ أكثر ⮕