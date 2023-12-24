اجتماع تنسيقي لرئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول

أحمد سمير سليمان رئيس الإتحادين المصري والعربي للميني فوتبول يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء وممثلي الاتحادات العربية المشاركة في البطولة العربية الأولى لمنتخبات الرجال التي تستضيفها مصر في عام 2024.





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