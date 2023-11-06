اجتماع للمجالس التشريعية الخليجية لتعزيز التنسيق والتكامل

وأكد"العسومي" أهمية هذا الاجتماع والذي يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها المنطقة، وكذلك بحث سبل تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية في كافة المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية. وأشاد العسومي بجهود البرلمانات الخليجية ودورهم في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

:

ELWATANNEWS: قيادي بـ«الحرية المصري»: تصريح «القنبلة النووية» يتطلب تحركا دوليا تجاه الاحتلالقال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري إن تصريح «القنبلة النووية» يعكس الوجه الحقيقي

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFİCİAL: أمير هشام يكشف كواليس اجتماع مجلس الأهلي مع كولر وبيبوكشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج '+90'، كواليس اجتماع محمود الخطيب ولجنة التخطيط مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني وخالد بيبو مدير الكرة، في اجتماع الأمس.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFİCİAL: وزير الخارجية الأردني: نطالب بوقف القتل وجرائم الحرب في غزةأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، أن اجتماع عمان عكس مواقف متباينة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

SHOROUK_NEWS: السعودية: اجتماع عمان ناقش دور المجتمع الدولي تجاه وقف العمليات العسكرية بغزةتفاصيل اجتماع وزراء الخارجية في عمان بشأن العمليات العسكرية بغزة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر »

SHOROUK_NEWS: موعد حاسم.. مصدر يكشف مصير موديست مع الأهليكشف مصدر بالنادي الأهلي عن تفاصيل اجتماع محمود الخطيب،

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر »

MASRAWY: السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكريالسيسي يعقد اجتماع ا لمتابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر »