اجتماع الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في القاهرة الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، الاجتماع الثالث للجمعية العامة بمقر التحالف الوطني في القاهرة الجديدة ، برئاسة رئيس مجلس الأمناء المهندس خالد عبدالعزيز.

كما تم عرض ملخص لنشاط الأمانة الفنية منذ 10 يوليو 2024، حيث قدمت رئيس الأمانة الفنية للتحالف ملخصًا شاملًا لنشاطاتها وإنجازاتها منذ تاريخ 10 يوليو 2024، مع التركيز علي المبادرات والزيارات التى تم تنفيذها.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الاجتماع العام القاهرة الجديدة دعم الفئات الأولي بالرعاية التنمية المستدامة

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