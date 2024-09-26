اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة لمناقشة أنشطة جديدة

عقد المجلس القومي لل طفولة وال أمومة ، اجتماعه الدوري للسادة أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور سحر السنباطي رئيسة المجلس، وذلك لبحث ومناقشة الأنشطة المقترحة التي سينفذها المجلس في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية" بداية جديدة لبناء الإنسان ". وجاء ذلك بحضور الدكتورة هيام كمال نظيف نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، د. غادة الدري، د. سامح عوض، د. كرم ملاك، وعبداللطيف صبحي، د. نور أسامة، وعمر حجازي، وحنان جرجس شوقي، وسارة عزيز، ودينا سيد عبد الوهاب، وميراي نسيم.
كما وجهت السنباطي بتشكيل لجنة لمتابعة كل ما يخص الطفل في الدراما، فضلا عن إعداد دليل قانوني وبعض الفيديوهات التوعوية تتضمن إجابات على كافة التساؤلات القانونية الشائعة والتي ترد إلينا عبر خط نجدة الطفل 16000. وأكدت السنباطي على أن المجلس يعمل الآن على إعداد خريطة خدمات الطفولة بالإضافة إلي إعداد دليل التوعية من أجل الطفولة والذي يتضمن العديد من الموضوعات الصحية والرضاعة الطبيعية والتغذية في مراحل الطفولة وتهيئة ودمج الأطفال ذوي الهمم، والتنشئة فضلا عن بعض الممارسات الضارة كعمل الأطفال وزواج الأطفال والتنمر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
طفولة أمومة مجلس القومي للطفولة والأمومة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة لمناهضة زواج الأطفال
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