اجتماع لجنة خبراء الكهرباء العربية يناقش التحضيرات لاتفاقيتي السوق المشتركة

عقدت لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية اجتماعها الخامس عشر بمقر الامانة العامة ل جامعة الدول العربية برئاسة المهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة القطرية للكهرباء والماء وبمشاركة ممثلى الجهات المعنية في الدول العربيه وبحضور مدير إدارة الطاقة ب جامعة الدول العربية الوزير مفوض المهندسة جميلة مطر.

ومن جانبها أكدت المهندسة جميله مطر بأن الاجتماع ناقش البنود الخاصة بتطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتحضيرات التي تقوم بها أمانة المجلس للتوقيع على اتفاقيتي السوق خلال انعقاد المجلس. أبو الغيط: مجلس الأمن بشكله وأدائه الحالي لا يُلبي طموحاتِنا المشتركة والضرورة ملحة لإصلاح حقيقي للمجلس

اتفاقيات سوق عربية ال电力 جامعة الدول العربية مجلس الوزراء العربي للكهرباء

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