اتفاق لتدريب وتشغيل أكثر من 100 شاب في صناعة الملابس بمحافظة الإسماعيلية

الإثنين 23/سبتمبر/2024 - 01:07 منظمت مديرية العمل بمحافظة ال إسماعيلية ، لقاءً تنسيقياً مع عدد من الشركات الرائدة في مجال صناعة الملابس الجاهزة ، داخل المحافظة ، استهدف اللقاء ، وضع اللمسات النهائية على بروتوكولات تعاون مشتركة مع المديرية تهدف إلى تدريب وتشغيل أكثر من 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي ، في خطوة مهمة لتعزيز فرص العمل وتطوير الكوادر الشابة، حيث تقوم المديرية بتوفير فرص تدريب عملية للشباب، مما يمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للعمل في مجال صناعة الملابس .

وبعد اجتياز التدريب، سيتم توظيف المتدربين في الشركات المشاركة، مما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري. وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د.

وأضاف مدير المديرية، أنه حضر اللقاء من المديرية دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي ، وإبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة ، كما شارك في الجلسة ممثلون عن القطاع الخاص، أمين عبدالله مدير الشؤون القانونية ، ومدير شئون العاملين بشركة جيد تكستايل، وجورج بانكال المدير التنفيذي للشركة جي بي تك ، واسماء احمد وحنان ناصر من شئون العاملين بنفس الشركة.

وأكد مدير المديرية على أهمية هذه المبادرة فى توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل ودعم صناعة الملابس وتوفير الكوادر المؤهلة لها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل رفع كفاءة القوى العاملة في قطاع صناعة الملابس، وتعزيز مكانة الإسماعيلية كوجهة جاذبة للاستثمار.

إسماعيلية صناعة الملابس فرص عمل تدريب تعاون

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



alwafdportal / 🏆 10. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

مدبولي: من كل 100 علبة دواء يتم صناعة 91 منها في مصرأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك 4 مصانع جديدة لانتاج المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء، معقبا: من كل 100 علبة دواء يتم صناعة 91 منها فى مصر .

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

حاول الهروب من الشرطة.. مصرع مسجل خطر غرقا بترعة في سمالوط بالمنيالقي مسجل خطر، شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه غرقا في ترعة الإبراهيمية في سمالوط بمحافظة المنيا، بعدما ألقى بنفسه في المياه هربا من

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية يستكمل مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بالمحافظةواصل جهاز التجميل والتطوير بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، زراعة الأشجار المثمرة في كافة أنحاء المحافظة استكمالًا لمبادرة رئيس الجمهورية '100 مليون شجرة'..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

صحة المنوفية: تقديم 1.5 مليون خدمة علاجية بالنسخة الثانية لمبادرة 100 يوم صحةتقديم أكثر من مليون خدمة علاجية بالنسخة الثانية لمبادرة 100 يوم صحة في المنوفية

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

وزارة العمل: برامج تدريبية مجانية لتأهيل شباب جنوب سيناء وأسوانبدأت مديرية العمل بمحافظة أسوان، فى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المجانية في مجال تصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات، لتعليم الفتيات والسيدات مهارات التفصيل والحياكة لإقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم اقتصاديا،

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أونروا: مقتل أكثر من 150 طفلا فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضىأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، مقتل أكثر من 150 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »