اتصال "السيسي ـ بايدن".. اهتمام عالمى ورهان على خفض التصعيد فى غزة.. "ذا هيل": الرئيسان أكدا ضرورة إقامة دولة فلسطينية.. شكر أمريكى لجهود القاهرة فى ملف المساعدات.. و"ABC": تأكيد مشترك على رفض التهجير، والذي أكد خلاله الرئيس السيسي ضرورة إقامة دولة فلسطينية، وخفض التصعيد في قطاع غزة، فضلاً عن ضرورة تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع.

وذكرت الصحيفة انه خلال المكالمة، اطلع بايدن الرئيس السيسي على جهود الولايات المتحدة لمحاولة ‏تجنيب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.‏ وقال البيت الأبيض:"أكد الرئيس بايدن والرئيس السيسي التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لتحقيق ‏سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية".‏

وأعرب بايدن عن امتنانه وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لدور في تسهيل شحن المساعدات ‏الإنسانية للمدنيين في غزة. وقال البيت الأبيض إن بايدن والسيسي ملتزمان بتسريع وزيادة المساعدات ‏المتدفقة إلى غزة ابتداء من اليوم ثم بشكل مستمر.‏ headtopics.com

وخلال المكالمة كد الرئيس السيسي في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة .

واستعرض الرئيسان كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية . headtopics.com

وبعدما تبنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية مواجهات 7 أكتوبر والأيام التي تلتها، خطابا منحازاً لإسرائيل ، اكد بايدن في اتصاله مع الرئيس السيسي علي ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

ذا هيل عن اتصال 'السيسي ـ بايدن': أكدا ضرورة خفض التصعيد وإقامة دولة فلسطينيةسلطت صحيفة ذا هيل الأمريكية الضوء على المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏مع نظيرة الأمريكي جو بايدن لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة اقرأ أكثر ⮕

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