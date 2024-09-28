اتصال سيسي بمياتى لبحث العدوان الإسرائيلي على لبنان

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهاً في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. ومن جانبه؛ ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضاً نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيداً في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

لبنان إسرائيل عدوان اتصال سيسي ميقاتي

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