اتحاد الكرة يتابع حالة مصابي فريق دكرنس للناشئين بعد تعرضهم لحادث سير

واطمأن مجلس إدارة اتحاد الكرة على خروج المصابين وتوجههم إلى محافظة الدقهلية بعد تقديم الإسعافات لهم، ويتبقى 3 حالات تحتاج للحجز في المستشفى، وتم نقلهم بالفعل إلى مستشفى المنصورة الدولي بعربية إسعاف مجهزة.

أجري جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء المجلس ، اتصالات مكثفة بالمهندس الخضر ابراهيم رئيس نادي دكرنس وعدد من المسؤولين فور علمهم بحادث تصادم أتوبيس فريق دكرنس مع سيارة نقل، ما نتج عنه إصابة 23 شخصًا حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم لتلقي العلاج اللازم، دون وجود لحالات وفيات.

