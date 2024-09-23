اتحاد الغرف التجارية : لم نسجل أي زيادات في أسعار السلع بعد ارتفاع سعر البوتاجاز عمرو أديب عن إصابات أسوان: بعد 48 ساعة ننتظر كلمة بيع وشراءرئيس اتحاد الطرق الصوفية: ورثت الطريقة ولست عالما.. ودرست الشريعة حتى أفتينشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 5:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 5:36 ص

وأضاف خلال لقاء لبرنامج"مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة"ETC"، أن"أزمة الدواء الحالية لم تحدث في تاريخ مصر"، مرجعا سببها الرئيسي إلى أزمة الدولار؛ نظرا لاعتماد صناعة الأدوية على استيراد 90% من مدخلاتها من الخارج، بما في ذلك ورق العلبة والنشرة. وأوضح أن تحريك الأسعار في يونيو ومطلع يوليو الماضي؛ أدى إلى حدوث انفراجة في الأزمة خلال الشهرين الماضيين، متابعا:" بدأت الانفراجة من شهرين، وكل أسبوع لدينا تدفقات وتحسن، والناس بدأت تشعر بتوافر الدواء".

أدوية نقص سعر البوتاجاز اتحاد الغرف التجارية الدكتور علي عوف

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