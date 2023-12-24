اتحاد العمال يطلق خطة لاستثمار منشآته التعليمية.. يطرح الجامعة العمالية وفروعها لحق الانتفاع.. بدء الدراسة فى جامعته التكنولوجية بالشراكة مع اتحاد الصناعات قريبا.





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