ابدأ علاجه فورا وكن طبيب نفسك.. حقائق عن الاكتئاب لازم تعرفها

الانسان المكتئب طبيب نفسه فلا علاج أو دواء أو غذاء يمكنه علاج الاكتئاب إلا إذا كانت لديه الإرادة، والمعرفة لإدارة مرضه. لا علاج نهائي من الاكتئاب، ولكن تعالج الاعراض وقد تتخلص منها فترات طويلة طالما تلتزم بخطة العلاج المتكاملة مع طبيبك ونفسك.ادوية الاكتئاب هي أهم جزء في العلاج، ولكن يجب أن تعرف أن مفعولها قد يظهر على المدى الطويل فلا تنتظر نتائج فورية.اهتم بالحصول على وزن مثالى لأن السمنة تزيد من خطر الاكتئاب وتعزز اعراضه.بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

سرايا القدس لو أفصح قادة العدو عن خسائرهم البشرية خلال اليوم ستسقط الحكومة فورا | مصراوى

يحدث مرض الاكتئاب الموسمي خلال موسم الشتاء، الذي تقل فيه أشعة الشمس، ويزول غالبا بحلول فصل الربيع من كل عام، وفق نشرة من مديرية الصحة بالشرقية.

لم تكن معانتها من الاكتئاب سوى دافعا لها للنجاح، فقد تخطت آية شعيب، أزمتها النفسية التي وصفتها بالقاسية بالكتابة، ففي فترة الحزن الطويلة التي مرت بها لم تبتعد آية عن الكتاب

طالبت روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأمريكي عن كوبا فورا وبدون أي شروط ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية .

قال قائد في سرايا القدس أحد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إنه يتخدى قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الإفصاح عن خسائرهم خلال مواجهات اليوم في غزة.

