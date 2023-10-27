إيهاب جلال يعقد جلسة مطولة مع عصام صبحى وعودة ثنائى منتخب الشباب

وطلب إيهاب جلال من عصام صبحى بذل مزيد من الجهد للعودة مجددا للمشاركة فى المباريات، بعدما اعتمد على حمدى النقاز وكريم عرفات.وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى مرانه اليوم الجمعة على الملعب الرئيسى باستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة الداخلية يوم الاثنين المقبل الموافق 30 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من بطولة دورى النيل.

واشتمل المران على مجموعة من التدريبات البدنية تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال من أجل الارتقاء بالمستوى البدنى للاعبين ثم قسم الجهاز الفنى للفريق بقيادة إيهاب جلال اللاعبين إلى مجموعتين وأدت كل مجموعة تدريبات تكتيكية متنوعة وتقسيمات على المرمى الصغير من أجل تطوير دقة التسديد وإنهاء الهجمات على المرمي.فى ذات السياق، أدى رباعى حراس المرمى محمد فوزى وكمال السيد وعبدالله جمال وعبد الرحمن محمود تدريبات قوية تحت قيادة مصطفى كمال مدرب الحراس.

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