إيهاب جلال يدرس 3 مباريات للداخلية بالفيديو لتجهيز الإسماعيلى

آخر 3 مباريات لفريق الداخلية فى دوري Nile أمام كل من مودرن فيوتشر والمصرى وسيراميكا، لمعرفة نقاط القوة والضعف فى الفريق من أجل استغلالها لتحقق الفوز الثانى له فى الدورى.ويعكف إيهاب جلال على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباريات السابقة وخاصة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، والفشل فى ترجمتها لأهداف مما يصعب موقف الفريق مثلما حدث فى مباراة فاركو الأخيرة التى خسرها الفريق بهدف نظيف.

واحتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.وخسر الدراويش من فاركو بهدف دون رد سجله رزقى حمرون في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

صالح جمعة يدخل حسابات إيهاب جلال قبل مواجهة الداخلية بالدورىدخل صالح جمعة لاعب وسط الإسماعيلى، حسابات إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش بعدما أصبح جاهزا بدنيا وفنيا للدخول فى قائمة الفريق أمام الداخلية في دورى nile . اقرأ أكثر ⮕

الإسماعيلى يواصل التحضيرات لمواجهة الداخلية وإيهاب جلال يعالج الأخطاءخرج محمد مخلوف وأحمد عادل عبد المنعم لاعبا نادى الإسماعيلى، من حسابات إيهاب جلال فى مباراة الداخلية المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار الجولة الخامسة من دورى نايل، للإصابة. اقرأ أكثر ⮕

إيهاب جلال يعقد جلسة مطولة مع عصام صبحى وعودة ثنائى منتخب الشبابحرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على عقد جلسة مطولة بعد المران مع عصام صبحى لاعب الفريق، وذلك فى إطار حرص الجهاز الفنى على عقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين. اقرأ أكثر ⮕

الإسماعيلى يفتتح الملعب الفرعى رقم 2 بعد تطويره بـ4 مباريات ودية للناشئينقرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، افتتاح الملعب الفرعى رقم 2 غدا السبت، والذى أطلق عليه 'ملعب الهدافين' بعد تأجيل افتتاحه لوفاة بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلى السابق. اقرأ أكثر ⮕

الإسماعيلى يواصل الاستعداد للداخلية وسط مساندة مجلس الإدارة.. وغياب هاشمواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، مرانه عصر اليوم، على الملعب الفرعى بإستاد الإسماعيلية، استعدادا لملاقاة الداخلية يوم الإثنين المقبل اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو.. رشقات صاروخية من غزة نحو تل أبيب ووسط إسرائيلبالفيديو رشقات صاروخية من غزة نحو تل أبيب ووسط إسرائيل | مصراوى اقرأ أكثر ⮕