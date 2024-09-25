إيمان مقلد: المصريّة الأصول التي ترشح لبرلمان النمساوي

الخميس 26/سبتمبر/2024 - 12:25 صحث عبد الباسط محمود مقلد؛ عضو التحالف الدولي للمصريين بالخارج؛ ومدير حملة إيمان مقلد المرشحة ذات الأصول المصرية للبرلمان النمسا وي، المصريين والعرب المقيمين فى العاصمة النمسا وية فينا، التوجه إلى مقار الاقتراع، يوم 29 سبتمبر الحالي، للإدلاء بأصواتهم لصالح «مقلد».

وأضاف«مقلد» ، والد المرشحة ومدير حملتها الإنتخابية، أن ترشح إيمان مقلد للبرلمان النمساوي يأتي إستكمالاً لدورها فى العمل العام فى النمسا، حيث تشغل حاليًا منصب ممثل الأطفال والشباب في منطقة ميدلينغ، وتشارك بفاعلية في لجان هامة مثل لجنة البيئة وهيئة النقل والشؤون الاجتماعية والأمن والشباب. وعن برنامجها الإنتخابي قال إنه يرتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل والحياة في منطقتها، وتسعي إلى تقديم حلول واقعية وفعالة لمشاكل المجتمع المحلي، تمكين الشباب من العمل السياسي و الاجتماعي و انضمامهم الي الأحزاب في سن مبكرة حتي يتعلم النشء النمساوي، مهام العمل السياسي و الاجتماعي.

إيمان مقلد النمسا البرلمان المصرية الجالية العربية

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