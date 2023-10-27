إيمان العاصي: 'لا يوجد أشقاء يا فلسطين خذلكم الجميع'

حيث شاركت الفنانة إيمان العاصي منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، واعربت عن حزنها قائلة:"غزة الان تحت قصف شديد مع انقطاع تام للكهرباء والانترنت لا يوجد أشقاء يا فلسطين، خذلكم الجميع أشعر بالعجز والذل والقهر، سيكتب اساميكم جميعّا في التاريخ والتاريخ لا يرحم متخاذل سامحونا نحن كشعوب لانملك من أنفسنا شئ".

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سفير فلسطين بالقاهرة: لا يوجد مكان في غزة بمنأى عن القصف الإسرائيلي الغاشمسفير فلسطين بالقاهرة: لا يوجد مكان في غزة بمنأى عن القصف الإسرائيلي الغاشم اقرأ أكثر ⮕

إيمان العاصي تشيد بالجيش المصريحرصت الفنانة إيمان العاصي على توجيه رسالة نارية للأشخاص الذين يريدون الحرب معبرة عن استيائها لما تراه في الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد الكيان الصهيوني. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: لا يوجد مستشفى في غزة قادر على تقديم خدمة صحيةالصحة الفلسطينية لا يوجد مستشفى في غزة قادر على تقديم خدمة صحية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أنبياء ولدوا وعاشوا في أرض فلسطين المباركة .. أبرزهم عيسى وزكريا وداودهي أرض الأنبياء والمرسلين ويشهد الجميع أنها من أقدم بلاد العالم، إنها فلسطين التى يقع فى أرضها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. اقرأ أكثر ⮕

جدة الطفل الشهيد الفلسطينى يوسف تبكى على تليفزيون اليوم السابع: كان روحى وعمرى'اسمعى يا تيتة عايدة أنا بحبك كتير كتير..أنا صرت صف أول يا ستى ..يا حبيبتى يا تيتة'، هى آخر كلمات أرسلها الطفل الشهيد يوسف محمد حميد لجدته عبر واتس آب. اقرأ أكثر ⮕

بقمصان سوداء جمهور الزمالك يهتف فى مباراة إنبى 'بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين'ارتدت مجموعة من جمهور فريق الزمالك، المتواجدة فى استاد المقاولون العرب لمؤازرة الفريق أمام إنبى، في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile، قمصان سوداء اقرأ أكثر ⮕