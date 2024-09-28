إيمان العاصي تصدر قوائم الأكثر مشاهدة على Watch It

للفنانة إيمان العاصي قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة watch it الإلكترونية، خاصة بعد الأحداث المشوقة التي شهدها العمل على مدار حلقاته الماضية.

بينما جاء في المركز الثاني في القائمة مسلسل "تيتا زوزو" للنجمة إسعاد يونس، والذي بدأ عرضه الأسبوع الماضي على شاشة قناة dmc، وشارك في بطولة العمل ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عيد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

أما مسلسل انترفيو فجاء في المركز الثالث في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة، وهو أحدث أعمال المنصة الحصرية، وهو من بطولة رنا رئيس، خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.ناصر منسى: جمهور الزمالك الأفضل فى أفريقيا والفوز بالسوبر رائع..

إيمان العاصي مسلسل جديد Watch It مصر دراما اجتماعية

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