إيلون ماسك يعدل قاعدة لتحقيق الدخل من المحتوى على إكس

التدوينات الصغير، أنه يجري تغييرًا طفيفًا في قواعد تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى، حيت ستصبح ميزة التحقق غير مؤهلة للحصول على حصة من الإيرادات إلا بتعظيم الحافز للدقة وليس الإثارة.وقال "ماسك"، إن أي منشورات يتم تصحيحها بواسطة ملاحظات المجتمع - ميزة التحقق المقدمة من المستخدم في إكس- ستصبح غير مؤهلة للحصول على حصة الإيرادات، مشيراً إلى أنه يقوم بهذا التغيير من أجل "تعظيم الحافز للدقة بدلاً من الإثارة".

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ردًا على إيلون ماسك.. وزير إسرائيلي: سنحارب بكل الوسائل لمنع تزويد غزة بالإنترنترد ا على إيلون ماسك وزير إسرائيلي سنحارب بكل الوسائل لمنع تزويد غزة بالإنترنت | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

ردًا على إيلون ماسك.. وزير إسرائيلي: سنحارب بكل الوسائل لمنع تزويد غزة بالإنترنترد ا على إيلون ماسك وزير إسرائيلي سنحارب بكل الوسائل لمنع تزويد غزة بالإنترنت | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

ردًا على إيلون ماسك.. وزير إسرائيلي: سنحارب بكل الوسائل لمنع تزويد غزة بالإنترنترد ا على إيلون ماسك وزير إسرائيلي سنحارب بكل الوسائل لمنع تزويد غزة بالإنترنت | مصراوى اقرأ أكثر ⮕