إيلون ماسك يكشف عن ميزة بشأن المعلومات المضللة

أن منشورات X التي تحمل أي معلومات خاطئة يصححها نظام التحقق من الحقائق المعتمد على المصادر الجماعية للمنصة، ستكون"غير مرشحة للحصول على حصة من الإيرادات".وسارع بعض المستخدمين إلى انتقاد التغيير، ملاحظين أن الميزة لا تُستخدم فقط لتصحيح المعلومات الخاطئة، ولكن أيضا لإضافة سياق أساسي حتى لو لم يكن هناك أي خطأ في المنشور الأولي.
وتم إطلاق ميزة Community Notes لأول مرة من قبل المؤسس المشارك لـ"تويتر" والرئيس السابق جاك دورسي، في عام 2021 كوسيلة لفضح التغريدات المضللة. وحاليا، يمكن للمستخدمين المؤهلين على منصة التواصل الاجتماعي التسجيل للمساهمة في Community Notes، والتي تتضمن مشاركة ملاحظة قصيرة عن سياق أي منشور، بما في ذلك تصحيح خطأ أو تقديم معلومات أساسية تم حذفها.
ويمكن للحساب الاشتراك في Community Notes، وفقا لـ X، إذا لم ينتهك المستخدم قواعد النظام الأساسي مؤخرا، وكان موجودا على النظام الأساسي لمدة 6 أشهر على الأقل. وفي وقت سابق من هذا العام، بدأ X في الدفع لمؤلفي المحتوى على المنصة لأول مرة عبر برنامج مشاركة الإيرادات، الذي قدم لهم تعويضا عن الإعلانات التي تظهر في سلاسل الرد الخاصة بهم. headtopics.com
لكن منصة التواصل الاجتماعي تعرضت لتدقيق متزايد بسبب تعاملها مع المعلومات المضللة منذ أن اشترى ماسك"تويتر" مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، وخفض ما يقرب من ثلثي القوى العاملة في الشركة.خبير تحكيمي: حكم مباراة الأهلي وصن داونز لم يحتسب ركلتي جزاء وطرد