إيطاليا ترسل أول طائرة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر مصر

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكى) عن تايانى قوله "إننا سنواصل إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية غداً الثلاثاء، وذلك في محاولة لتخفيف الصعوبات التى يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن وفداً من وزارتى الدفاع والخارجية وكذلك الأمم المتحدة سيكون حاضراً بالإضافة إلى السفير الإيطالي فى مصر الذى سيكون هناك لتنظيم توزيع المساعدات التى سيتم إرسالها إلى الهلال الأحمر، بعد عبورها من مصر عن طريق رفح.ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة..

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